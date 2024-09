Ariano: è morto il 54enne lanciatosi dal ponte della panoramica Troppo gravi le lesioni riportate, a nulla è valso ogni tentativo di soccorso

Non ha risposto alle varie manovre di rianimazione, il 54enne giunto in fin di vita al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, il cui corpo era stato recuperato, in maniera rocambolesca dai vigili del fuoco di Grottaminarda tra la vegetazione in una zona particolarmente impervia, sotto il ponte della panoramica. Il salvataggio da parte dei cachi rossi è avvenuto in condizioni non particolarmente semplici: https://www.ottopagine.it/av/cronaca/367438/ariano-rocambolesco-salvataggio-di-un-uomo-sotto-il-ponte-della-panoramica.shtml

Troppo gravi le lesioni interne riportate in seguito al tragico volo. Per gli inquirenti non vi sarebbero dubbi. Si è trattato di un suicidio.

L'uomo giunto da Grottaminarda dove risiedeva, ha parcheggiato la sua fiat panda lungo la strada per poi accedere internamente dalla parte finale della recinzione priva di una barriera trasversale. Da qui il volo di circa dodici metri nel vuoto. Erano stati due operai ad allertare immediatamente polizia e carabinieri dopo la disperata richiesta di aiuto dell'uomo ancora vivo e semi cosciente. Poi la corsa disperata in ospedale dove poco dopo è deceduto. La salma è ora in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta dell'ottavo suicidio dal 2022 ad oggi dal ponte maledetto della panoramica.