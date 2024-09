Avellino: nuovo Clan Partenio, rinviato il processo in Appello Processo rinviato al 15 ottobre per il mancato collegamento e il mancato avviso ad una parte

di Paola Iandolo

Rinviato il processo in Appello per i presunti componenti del Nuovo Clan Partenio. Il processo di secondo grado doveva iniziare davanti ai giudici della III sezione della Corte di Appello di Napoli, ma è stato rinviato a metà ottobre quando si terrà la requisitoria del Pg e per l'intervento degli avvocti che hanno depositato richiesta di concordato.

La sentenza

Il verdetto per il 21 imputati ritenuti affiliati al nuovo Clan Partenio è stato emesso nel luglio del 2023 al termine di una lunga camera di consiglio durata oltre 5 ore. Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale: presidente Scarlato, a latere Argenio e Corona condannò:

1) Pasquale Galdieri 25 anni di reclusione

2) Nicola Galdieri 21 anni di reclusione

3) Carlo Dello Russo 24 anni e 9 mesi di reclusione

4) Ernesto Nigro 17 anni di reclusione

5) Diego Bocciero 20 anni di reclusione

6) Luigi De Simone 13 anni e 9 mesi di reclusione

7) Angelo Genito 19 anni e 3 mesi di reclusione

8) Antonio Matarazzo 14 anni di reclusione

9)Giuseppe Moscariello 13 anni e 9 mesi di reclusione

10)Ludovico Nittolo 14 anni di reclusione

11)Mario Rosania 13 anni e 6 mesi di reclusione

12)Antonio Taccone 15 anni di reclusione

13)Carmine Valente 21 anni di reclusione

14)Giuseppe Giovanni Volpe 9 anni e 9 mesi di reclusione

15)Renato Freda 14 anni di reclusione

16)Giuliana Brogna 4 anni e 6 mesi di reclusione

17)Giuseppina Nigro 14 anni e 6 mesi di reclusione

18)Martino De Fazio 2 anni e 6 mesi di reclusione

19)Franco Ambrosone 2 anni e 6 mesi di reclusione

20)Giuseppe Durante 16 anni di reclusione

21)Sabino Mariano 4 anni di reclusione