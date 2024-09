Ariano: pauroso incidente tra due auto, portalettere vola nella cunetta Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna, entrambi trasportati in ospedale

E' di due feriti il bilancio di un pauroso incidente verificatosi stamane lungo la strada provinciale 10 in località Difesa Grande ad Ariano Irpino.

Per cause in corso di accertamento, complice l'asfalto reso assai viscido dalla pioggia, una ford Kuga si è scontrata con una fiat panda di poste italiane.

L'impatto è stato piuttosto violento a tal punto che la portalettere alla guida dell'auto è stata scaraventata nella cunetta oltre il guard rail.

Ad avere la peggio proprio la donna di 61 anni. Si stava recando a Villanova del Battista, suo paese d'origine, per completare la consegna mattutina nelle abitazioni. Ha riportato un trauma cranico e contusioni su varie parti del corpo ed stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Meno preoccupanti sembrerebbero le condizioni dell'autista della ford, alla cui guida vi era il comandante della stazione dei carabinieri di Monteleone di Puglia, 58 anni, originario di Napoli.

Sul posto insieme ai sanitari del 118, la polizia municipale, un poliziotto fuori dal servizio che si è subito adoperato nelle operazioni, il personale tecnico e direzione delle poste e una squadra dei vigili del fuoco giunta da Grottaminarda che ha provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi incidentati.