Guardia Lombardi si ferma per l'ultimo saluto a Giuseppe: domani i funerali Proseguono intanto le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Liberata ufficialmente la salma di Giuseppe Celetti, il 30enne, figlio unico e orfano di entrambi i genitori morto tragicamente in sella alla sua moto in uno schianto violentissimo contro un'auto, le cui cause sono in corso di accertamento, lungo la strada provinciale 303 all'altezza del bivio di Valle Ufita lo scorso giovedì 12 settembre.

La salma del giovane è giunta nella propria abitazione nella tarda serata di ieri, giovedì 19 settembre. Funerali che erano stati rinviati la scorsa settimana dalla magistratura, non essendo stata ancora eseguita l'autopsia.

Il corteo funebre muoverà dall'abitazione di Giuseppe verso la chiesa madre di Guardia Lombardi, dove alle ore 10.00 di domani, sabato 21 settembre saranno celebrati i funerali. Lo piangano la fidanzata, gli zii, cugini e i tanti amici. Per Guardia Lombardi sarà una giornata di lutto cittadino.

Per volontà degli amici di sempre, saranno raccolte offerte libere per la sede del motoclub in sua memoria.