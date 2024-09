Guardia Lombardi: bagno di folla impressionante ai funerali di Giuseppe Il grande calore e affetto dell'intera comunità e dei tanti amici accorsi da ogni parte

La foto scattata con discrezione da Michele Frascione è la testimonianza lampante del grande calore e affetto dell'intera comunità da Guardia Lombardi e dei tanti amici che hanno voluto rendere omaggio a Giuseppe Celetti, il 30enne morto tragicamente lungo la strada provinciale 303 all'altezza del bivio di Valle Ufita lo scorso giovedì 12 settembre mentre era in sella sua moto, scontratasi per cause in corso di accertamento contro un'auto.

Il corteo funebre partito dall'abitazione di Giuseppe è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla davanti alla chiesa madre di Guardia Lombardi, dove stamane sono stati celebrati i funerali. Ad officiare il rito funebre l'arcivescovo Pasquale Cascio della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

Folta la rappresentanza di centauri, a partire dagli appartenenti al suo motoclub. Dolore, silenzio e lacrime. Una giornata di lutto cittadino per la comunità guidata dal sindaco Francescantonio Siconolfi.

La bara bianca, portata a spalla dagli amici di sempre tra applausi e fumogeni. Un triste addio ad un giovane esemplare, sfortunato nella sua breve vita ma sempre rispettoso e leale verso tutti. Nessuno avrebbe mai immaginato una fine così tragica e assurda.