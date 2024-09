Inchiesta Dolce Vita, verso la firma della proroga delle indagini Gli avvisi potrebbero essere notificati già in settimana

di Paola Iandolo

Dolce Vita, si cambia strategia in attesa del deposito delle motivazioni. Negli uffici della Procura di Avellino si continua a lavorare sull'inchiesta che ha travolto il comune e l'ex sindaco Gianluca Festa. Ma dopo la sua scarcerazione - con l'annullamento di ben due misure cautelari degli arresti domiciliari da parte dei giudici della Corte di Cassazione - si pensa a firmare un avviso di proroga delle indagini per altri sei mesi, dopo l'archivazione definitiva del giudizio immediato. Avvisi che potrebbero essere notificati già in settimana.