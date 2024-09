Il mondo del volontariato perde una grande risorsa umana: addio Gabriele Lucido Lutto in alta Irpinia e nell'intera regione Campania

Lutto in Alta Irpinia e nel volontariato in Campania, si è spento Gabriele Lucido. Componente attivissimo del consiglio direttivo del Csv, era stato eletto nel 2022 ad Atripalda presidente regionale della Federazione Campania delle Misericordie d'Italia.

"E triste ricevere questa notizia. Non ci sono parole che possano colmare lo sconforto ed il dolore. Oggi il mondo del volontariato perde una grande risorsa umana, un grande volontario, un grande uomo, un padre, un figlio, un fratello". E' quanto scrive in una nota, la struttura delle Misericordie area emergenza Campania.

Ha combattuto duramente com’era nel suo essere quotidiano. Ora dall’alto dei cieli veglierà su tutti noi e ci assisterà. Un abbraccio particolare alla sua famiglia che insieme a lui ha cercato in questi duri e lunghi otto mesi di fare l’impossibile.

Un forte abbraccio a tutti i volontari della Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi che in lui hanno trovato sempre conforto e calore. Ci mancherai tantissimo. Riposa In Pace Gabriele".

Famiglia perbene, tre fratelli tutti impegnati attivamente nella crescita culturale e sociale del territorio dell'alta Irpinia, Tony a capo della pro loco, ex funzionario amministrativo dell'ospedale Criscuoli-Frieri, Vincenzo ex sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi. Un trio vincente e molto stimato nei vari ambienti come lo è stato da sempre Gabriele.