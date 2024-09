La banda dell'esplosivo torna a colpire in Irpinia: assalto al bancomat a Sturno Colpo riuscito, bottino è ancora da quantificare

E' stato un gioco da ragazzi colpire lo sportello bancomat della filiale Bcc della banca di Flumeri in via Padre Pio a Sturno. Una struttura situata in una zona vulnerabile nella zona centrale del paese, tra la scuola media Mancini e l'asilo infantile, situata sotto una palazzita abitata.

Alle 4:00 il boato che prima o poi tutti temevano. "Ce lo aspettavamo - ci dice un abitante del luogo - una struttura facilmente attaccabile".

Secondo i carabinieri, ad agire sono state quattro persone con volto travisato. Il bottino è ancora da quantificare.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano con il supporto degli artificieri e dei vigili del fuoco i quali stanno eseguendo le verifiche strutturali dell’immobile. L'area alla 9.00 stamane si presentava non ancora sicura a tal punto che i militari hanno dovuto richiedere anche l'intervento dell'Enel.

I malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una Bmw di grossa cilindrata. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri anche attraverso l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza. I pezzi della struttura fatta saltare in aria sono volati anche lungo la strada a diversi metri di distanza. E' l'ennesima azione violenta della criminalità organizzata sul territorio della Valle Ufita dopo il colpo fallito a Flumeri solo qualche giorno fa sempre in piena notte e probabilmente ad opera della stessa banda.