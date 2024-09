Ariano: dopo una calma apparente siamo di nuovo punto e a capo in contrada Creta Situazione di nuovo precaria. Bisogna fare presto prima dell'arrivo dell'inverno

Dopo mesi di calma apparente siamo di nuovo punto e a capo. E' la storia che si ripete a Creta, piccola frazione di Ariano Irpino da anni alle prese con una viabilità precaria dovuta alla continua rottura della condotta idrica nonostante le ripetute riparazioni.

Stamane è dovuta intervenire per l'ennesima volta la polizia municipale su sollecitazione dei residenti, la quale non ha potuto fare altro che delimitare la zona con apposita segnaletica in attesa dell'intervento degli operai dell'alto calore. Un sopralluogo tecnico è stato effettuato nel corso della mattinata.

Un dato è certo negli ultimi 4-5 giorni la situazione è notevolmente peggiorata, tra buche, asfalto rigonfiato e perdite consistenti di acqua. Per chi risiede in zona è il calvario di sempre.

La preoccupazione è che se non si interverrà tempestivamente ci sarà da aspettarsi sicuramente un nuovo inverno in salita per gli abitanti e i tanti automobilisti che percorrono quotidianamente questo tratto di strada che collega Ariano a Grottaminarda per baypassare la caotica statale 90 delle puglie a Cardito.