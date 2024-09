Calore di Mirabella Eclano: giovane rinvenuto suicida in casa Ancora una tragedia del mal di vivere in Irpinia

Un giovane di 25 anni è stato rinvenuto cadavere all'interno della sua abitazione. La tragedia si è consumata alla frazione Calore di Mirabella Eclano. Quando sono giunti sul posto, i sanitari del 118 era ormai già troppo tardi. Non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Il giovane per cause in corso di accertamento è stato trovato suicida, impiccato all'interno delle mura della sua casa. Sul posto i carabinieri della locale compagnia insieme al medico legale incaricato dal magistrato di turno della procura di Benevento per effettuare un primo esame esterno sulla salma del giovane.

Nessun dubbio sulle cause del decesso. Salma libera, rilasciata ai familiari e trasportata nella casa funeraria Terrazzano.