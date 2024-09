Magistratura in lutto: domani mattina i funerali del magistrato Federico Cassano Il rito funebre alle 9.30 nella chiesa Santa Maria delle Grazie ad Avellino

di Paola Iandolo

Magistatura in lutto per la dipartita del magistrato avellinese Federico Cassano. Si è spento ieri mattina all'ospedale San Giuseppe Moscati dove era stato trasportato d'urgenza per l'aggravarsi della patologia contro la quale combatteva da tempo.

Ottantaquattro anni, se ne va uno degli ultimi rappresentanti di quella generazione che aveva già consegnato alla città uomini di cultura ed eccellenti magistrati, come Angelo Di Popolo. Una carriera qella del magistrato Federico Cassano, prevalentemente, spesa nel settore giudicante ed iniziata nel 1965. Tanti gli incarchi prestigiosi ricoperti dal magistrato Cassano: il primo incarico da pretore di Frigento, successivamente giudice ad Avellino. Dal 1988 alla Corte di Appello di Napoli, poi presidente della Sezione di Appello a Salerno. Tra gli ultimi incarichi ricoperti, quello alla Corte di Appello di Salerno. Riservato e sempre attento alle dinamiche culturali cittadine. Con la sua morte l'Irpinia perde un autorevole rappresentante della cultura giuridica più attenta e rigorosa, attento alla difesa dei diritti umani e della dignità della persona.

L’ultimo saluto al magistrato avellinese, domani mattina alle 9:30 nella Chiesa di Santa Maria Delle Grazie, dove sarà officiata la cerimonia funebre.