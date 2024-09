Fiamme nel Santuario di San Ciriaco, fedeli in lacrime a Torre Le Nocelle Nella notte il rogo, non ci sono stati feriti. Si valutano i danni. Indagano i carabinieri

Incendio nella notte all'interno del Santuario di San Ciriaco a Torre le Nocelle in provincia di Avellino. Per cause ancora in corso di accertamento, un violento incendio ha devastato gran parte degli arredi interni della Chiesa di San Ciriaco, situata in Piazza Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano e due squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Attualmente sono in corso le verifiche strutturali per valutare eventuali compromissioni dell’edificio sacro davanti al quale si sono radunati numerosi fedeli fortemente impressionati dall'episodio che resta avvolto nel mistero.

Il Santuario di Torre Le Nocelle è meta di pellegrini da ogni parte, che sono profondamente legati a padre Michele Bianco, definito il sacerdote della serenità conosciuto per le sue grandi doti umane e il suo carisma, sempre al fianco degli ultimi e di persone in estrema difficoltà. Lo ha fatto fino alla giornata di ieri, una domenica come sempre di grande afflusso nel suo Santuario.