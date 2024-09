Incendio al Santuario di San Ciriaco: la solidarietà di Montemiletto Il sindaco Minichiello: "Vicini alla comunità di Torre le Nocelle in questo doloroso momento"

"L'amministrazione comunale e l'intera cittadinanza di Montemiletto esprimono totale vicinanza alla comunità di Torre Le Nocelle, al Parroco Don Michele Bianco e a tutti i fedeli per il devastante incendio che ha interessato il Santuario di San Ciriaco". Nota ufficiale da parte del sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello. "Il culto di San Ciriaco è e continuerà ad essere un punto di riferimento indiscusso dell’intero territorio irpino": così il primo cittadino del comune irpino che esprime solidarietà nei confronti della comunità di Torre Le Nocelle per l'incendio al Santuario di San Ciriaco. "Sono certo che la comunità di Montemiletto saprà offrire la massima solidarietà e condividere qualunque iniziativa verrà intrapresa dai cittadini di Torre Le Nocelle per superare presto questo doloroso momento. Con profondo rispetto".