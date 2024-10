Incendio Santuario Torre Le Nocelle: il sindaco chiama a raccolta la popolazione Antonio Cardillo: "Uniti supereremo questa difficile prova"

"Siamo tutti profondamente scossi per i danni che ha subito uno dei luoghi più cari della nostra comunità". Sono le parole del sindaco di Torre Le Nocelle Antonio Cardillo dopo il devastante incendio che ha colpito il Santuario di San Ciriaco in paese nella notte tra il 29 e il 30 settembre scorso. Lo stesso primo cittadino, insieme all'amministrazione comunale ha convocato un'assemblea straordinaria urgente per domani, domenica 6 ottobre alle 17.00 nell'auditorium comunale Clemente Penna.

All'assemblea sarà presente anche il rettore del Santuario di San Ciriaco, Padre Michele Bianco, un sacerdote speciale, stimato nel mondo per la sua grande opera carismatica al fianco di persone in difficoltà. Insieme verrà discussa la situazione attuale del Santuario, le misure di sicurezza intraprese nell'immediato e le iniziative future per la ricostruzione.

"Sarà un importante momento di condivisone, dove ognuno potrà esprimere il proprio contributo e le proprie idee, affinchè si possa superare questa emergenza nel miglior modo possibile. Vi invitiamo a partecipare numerosi. Solo uniti supereremo questa difficile prova".