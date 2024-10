G7, vigili del Fuoco in campo per il potenziamento del dispositivo di soccorso Impegnati tutti i reparti speciali del corpo

La provincia di Avellino, nel periodo dal due e fino al quattro ottobre è stata interessata da un evento di rilevanza Internazionale, il “G7 ITALIA – con la riunione dei Ministri dell’Interno”.

Tale evento ha richiesto da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino, un notevole potenziamento del dispositivo di soccorso.

Nello specifico è stato effettuato il:

•?potenziamento di una squadra (5 unità) in sede centrale;

•?potenziamento di una squadra (5 unità) nella sede del distaccamento di Grottaminarda;

•?due unità autista per mezzi di supporto (autoscala e autobotte) in sede centrale;

•?due unità autista per mezzi di supporto (Autobotte/Chilolitrica) nella sede di Grottaminarda;

•?una squadra di presidio nelle località dell’evento composta da 5 unità;

•?un posto di comando avanzato con UCL (unità di crisi locale), nelle località dell’evento, con n. 2 unità operatori sala operativa ed un Capo Reparto, più una unità TAS (topografia applicata al soccorso) e due unità GSI (gestione servizi informatici;

•?una?squadra NBCR (nucleare – batteriologico – chimico – radiologico), nelle località dell’evento, composta da un Funzionario e quattro unità specializzate;

•?Funzionario di coordinamento, nelle località dell’evento;

•?due unità autista con funzione di supporto nelle località dell’evento;

•?due unità COEM (comunicazione in emergenza) nelle località dell’evento;

•?una unità di sala operativa per presenza presso C.C.S. alla Prefettura di Avellino; nucleo TLC regionale (tele comunicazioni).



Nel periodo dal 2 al 4 ottobre 2024, è stata anche assicurata la presenza delle seguenti unità minime dei settori operativi sotto indicati:

•?due unità settore Automezzi;

•?una unità settore Attrezzature;

•?una unità ufficio Magazzino.



Inoltre, per il medesimo periodo è stata anche assicurata la presenza di un’unità dedicata presso l’ufficio Segreteria del Comando.



Il Comandante Arch. Maria Angelina D’Agostino ha seguito di persona lo svolgimento del servizio e ha affidato il coordinamento di tutte le unità operative predisposte per l’evento del G7 al Funzionario Uliam Iarriccio supportato dall’Ispettore Davide Argenio.



Alla fine sono state impegnate più di quaranta unità ed una ventina di automezzi che hanno vigilato sulla sicurezza dell’evento.