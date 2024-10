Elodie, una tragica fatalità: l'ha uccisa un rigurgito, lo conferma l'autopsia Lioni ha dato l'ultimo saluto alla piccola stroncata nella culletta sotto gli occhi dei genitori

Nella chiesa Madre la comunità di Lioni ha detto addio alla piccola Elodie. Avrebbe compiuto due mesi nei prossimi giorni. Dall'autopsia la conferma: ad ucciderla sarebbe stato un rigurgito, risultato alla fine fatale.

Una tragedia che nessuno avrebbe potuto evitare e che si è consumata sotto gli occhi della mamma e del padre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Elodie dormiva nella culletta nella casa della mamma a Lioni, quando si è consumato il dramma. È stata proprio la madre, una giovane di 23 anni, a insospettirsi di quel sonno prolungato della figlioletta: quando ha deciso di scuoterla si è resa conto della tragedia. Nemmeno i soccorritori del 118 sono riusciti a farla rianimare.

Una tragedia che Lioni non dimenticherà facilmente

L'autopsia effettuata presso la sala mortuaria del “Moscati” di Avellino lascia pochi dubbi. Le prime indicazioni confermerebbero la morte a causa di un rigurgito. Ma bisognerà attendere sessanta giorni per avere i risultati dettagliati. Ieri la comunità di Lioni si è stretta ai familiari della piccola Elodie per l'ultimo saluto. Un dramma che nessuno in questo paese dell'Alta Irpinia dimenticherà facilmente.