G7 a Mirabella, il prefetto: organizzazione ok, ora fiducia in Piantedosi Oggi la conferenza stampa del prefetto Riflesso dopo il summit del g7

“La macchina organizzativa del G7 ha funzionato al meglio, grazie a tutti gli attori che hanno contribuito a questa vetrina per l’Irpinia”. Il prefetto Rosanna Riflesso traccia un bilancio della tre giorni dei ministri dell’interno a Mirabella Eclano. Ho la convinzione che questa immag9ine accogliente e funzionale dell'Irpinia sia già in giro per il mondo – aggiunte il prefetto Riflesso – che dice no a narrazioni critiche che parlano di una Irpina isolata e di location inadeguate. Dico la verità, non ci ho mai creduto fin da quando ho messo piede in questa terra, l'Irpinia è bella e oggi molti la scoprono anche efficiente.

Il ruolo di Piantedosi per questa provincia è centrale, saprà mantenere le promesse fatte ai sindaci che chiedono più attenzione per il territorio. Legittime le richieste dei primi cittadini, qui nessuno fa miracoli, ma vi assicuro che il prefetto Piantedosi è una persona seria e si impegnerà per questa terra”.