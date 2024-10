Esercitazione "Campi flegrei 2024", alle 17.00 il messaggio It alert sui cellulari di tutti i cittadini presenti sul territorio della Regione Campania

In occasione dell'esercitazione nazionale di protezione civile denominata "Campi flegrei 2024", venerdì 11 ottobre, alle ore 17.00, verrà emesso un messaggio di IT-alert sui cellulari di tutti i cittadini presenti sul territorio della Regione Campania, a seguito della dichiarazione simulata della fase operativa di allarme prevista dalla pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

Il messaggio rappresenta soltanto un test per verificare la funzionalità del sistema e non preannuncia alcuna emergenza.

Una volta ricevuto il messaggio di test non occorrerà fare nulla.

La Prefettura ha sensibilizzato i Sindaci a predisporre una capillare attività informativa dell’iniziativa a tutte le fasce della popolazione, evitando al contempo ogni possibile allarmismo.

Per tutti gli approfondimenti è a disposizione il sito del sistema nazionale It Alert a questo indirizzo https://www.it-alert.it/it.