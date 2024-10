Lotta alla criminalità: l'azione incisiva dei carabinieri di Greci Il sindaco di Montaguto Zecchino ringrazia i militari attivamente presenti nella Valle del Cervaro

Lotta alla criminalità nelle aree interne. Ennesima risposta dello Stato nella Valle del Cervaro, lungo l'asse viario Ariano-Foggia e in modo particolare nel territorio crocevia, particolarmente strategico tra Savignano Irpino- Greci-Montaguto, spesso alle prese con i tentacoli dalla malavità pugliese. Un'area da sempre attenzionata dai carabinieri delle due stazioni di Greci e Savignano Irpino e ancora di più negli ultimi tempi grazie alle direttive precise ed intelligenti del colonnello Domenico Albanese su tutto il territorio, a partire dalle zone più esposte, dove l'attenzione resterà altissima. E' di soli due giorni l'ultimo intervento prezioso dell'Arma proprio ai confini con il foggiano.

Così il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino: "Voglio esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dai carabinieri ed in particolare dai militari della stazione di Greci, brigadiere capo Rocco Rosato e carabiniere Giacomo Distaso, che in servizio notturno di pattugliamento del territorio, sono riusciti a compiere una importantissima operazione che ha portato all’individuazione e al successivo fermo di tre persone.

I carabinieri hanno reso ancora una volta un prezioso servizio a tutta la comunità. Notizie di questo genere

rafforzano la percezione di sicurezza dei cittadini, assicurando alla giustizia chi si macchia di crimini odiosi e

troppo diffusi come quale quelli dei furti. La sicurezza è il primo diritto delle persone: è preciso interesse

dell’amministrazione comunale essere sempre al fianco delle forze dell’odine e sostenere ogni azione utile

per contrastare la microcriminalità e garantire sicurezza a tutta la comunità".