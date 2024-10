Oggi l'ultimo saluto a Franca Troisi, il cordoglio del sindaco Nargi I funerali si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Ciro alle 16

Si terranno alle 16, presso la chiesa di San Ciro Martire, ad Avellino i funerali di Franca Troisi, una delle grandi protagoniste delle battaglie in difesa della città e dei diritti, dal sogno della rinascita dell’Eliseo alla scommessa di un capoluogo attento ai bisogni delle donne. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il lutto che ha colpito la città di Avellino.

Il sindaco Laura Nargi:

"Appassionata. Cocciuta. Coraggiosa. Intensa. Spensierata. Curiosa. Attenta. Sorniona. Colta. Vivida. Semplicemente, Donna. Al centro di tantissime relazioni

Non è un caso se il suo Centro Donna era uno dei luoghi baricentrici del dibattito femminista o cinematografico

Mancherà a tutti noi. Mancherà il suo spirito battagliero. Mancherà la sua forza di sorridere anche se arrabbiata. Mancherà la sua capacità di costruire ponti e tessere trame, d’amore per il cinema, e d’affetto tra le persone.

Avellino le deve molto. Aver lasciato il segno tra più generazioni di studenti, cinefili, militanti non è da tutti

Grazie per esserci stata e per averci donato tutta te stessa durante la tua permanenza terrena

Gli avellinesi ti porteranno per sempre in fondo al cuore. Buon viaggio, Franca"