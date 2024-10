Avellino, il cane di quartiere Pippo è stato ritrovato. E' vivo e sta bene. Pippo è il cane più famoso di Avellino, non è pericoloso per l'incolumità di persone e altri animali

di Paola Iandolo

Dopo ore di apprensione è stato ritrovato Pippo, il cane di quartiere riconosciuto come tale anche dal Consiglio comunale di Avellino. Il cane in sovrappeso e con difficoltà a muoversi, è stato ritrovato nella fontana del Catasto. I cittadini di Avellino hanno tirato un respiro di sollievo dopo il suo ritrovamento. Ricordiamo che nello scorso di mese di marzo il cane è stato microchippato e sterilizzato, completando così l'iter per attribuirgli lo status di cane di quartiere da parte del consiglio comunale di Avellino, guidato dall'ex sindaco Festa. Pippo inoltre è stato affidato alle volontarie dell’associazione Anpana Onlus Avellino con il compito di somministrargli quotidianamente acqua e cibo, assicurargli un giaciglio e le cure mediche del caso attraverso l’Asl.

Gli appelli precedenti

Solo nell'ottobre scorso l'amministrazione comunale di Avellino fu costretta a fare il punto della situazione sulle condizioni di salute del cane di quartiere e asottoporlo ad un controllo dal veterianario e a degli esami diagnistici. “Pippo è fortemente in sovrappeso." Questo il responso dei veterinari. Il cucciolone più amato dagli avellinesi deve perdere 17 chili. Ne va della sua salute. Il primo “cane di quartiere” della città di Avellino è stato anche sottoposto ad una dieta particolare. D’ora in poi, dovrà mangiare solo le speciali crocchette che gli verranno somministrate dalla sua tutrice e da nessun altro”. Al Comune di Avellino non rimase altra scelta che esortare nuovamente tutti i cittadini: "a non dargli da mangiare. E’ questo il dono più grande che possiate fargli se gli volete bene".