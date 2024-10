Avellino, caos movida a via De Conciliis rabbia e proteste dei residenti: basta Le denunce degli abitanti: musica a palla, alcol venduto a minorenni, una notte di follia

"E' stata una notte di ordinaria follia in via De Conciliis", racconta una residente che si è rivolta a Ottopagine. "Purtroppo - aggiunge - continua l’assedio agli inermi cittadini di Avellino che hanno la sventura di risiedere in questa zona. I tentativi di sensibilizzare le autorità finora sono caduti nel vuoto. Siamo abbandonati, con musica a palla con intensità sonora superiore a qualsiasi limite normativo (area residenziale), fiumi di alcool bevuti da minorenni, miasmi di sigarette “additivate”, frequenti risse. Ora basta!".

Ma ci sono anche altri abitanti della zona che segnalano come "ormai Via De Conciliis è una discoteca a cielo aperto, musica a palla e cori di Karaoke.Al 4 piano con finestre chiuse non riusciamo ad ascoltare la televisione per il volume altissimo degli altoparlanti che i bar installano fuori in strada. Questa sarebbe civiltà?".

Secondo quanto riferiscono i residenti "al mattino la strada è un letamaio, bottiglie rotte, bicchieri di plastica ancora pieni lasciati ovunque, lattine , abbiamo trovato anche un assorbente igienico nel portone. I giovani hanno tutto il diritto di divertirsi ma devono imparare a vivere civilmente non imbrattando e insozzando la città e disturbando la quiete pubblica".

Ma non c'è solo la movida fracassona a tenere in ansia chi abita in questa strada.

"La settimana scorsa ignoti sono entrati nel garage di un condominio ed hanno aperto tutti i box auto con saracinesche ad apertura automatica asportando 2 biciclette elettriche di cui una é stata ritrovata nel portone forse perché disturbati l'hanno dovuta lasciare"..