Furti a Sturno: ci sarebbe una spia dietro i vari episodi in paese Indagini in corso da parte dei carabinieri

Proprietari fuori per il week end e i ladri tentano di svaligiare la loro abitazione penetrando da un balcone. Un'irruzione riuscita però solo in parte, nel centro storico di via Roma a Sturno.

Ancora un episodio sconcertante nel comune sturnese alle prese da più di due anni ormai con episodi del genere, che lascerebbero chiaramente immaginare una matrice locale, una sorta di spia dietro questo fenomeno che non sembra voler cessare minimamente.

Nell'ultimo caso in modo particolare come afferma anche il sindaco Vito Di Leo, si tratta di un isolato di palazzine, una accanto all'altra, in una zona centralissima del paese. Qualcuno che conosceva molto bene le abitudini dei proprietari e sapeva che in questo fine settimana non erano in casa.

La scoperta è stata fatto al loro rientro, nella giornata di ieri, ma l'irruzione potrebbe essere avvenuta nella serata precedente, fortunatamente senza grossi danni essendo stati evidentemente disturbati nella loro azione. Un furto dunque a metà ma comunque preoccupante sul quale indagano i carabinieri.