La banda delle aree di servizo colpisce ancora: furto a Grottaminarda Rubato denaro contante prelevato dal registratore di cassa, sigarette e gratta e vinci

Denaro contante prelevato dal registratore di cassa, sigarette e gratta e vinci. E' il bottino in via di quantificazione dell'ennesimo furto avvenuto in Valle Ufita.

Questa volta i malviventi hanno preso di mira un'area di servizio di Grottaminarda. E' successo in via dei cipressi, poco distante dal cimitero e da un nota struttura commerciale.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Pochi giorni fa era stata volta di Ariano Irpino, in via Maddalena con un bottino davvero ingente. Stessa dinamica, in piena notte e malviventi anche in questo caso dileguatisi.