Violenza nel carcere di Bellizzi Irpino, il Sinappe: "Avellino è una polveriera" Il segretario generale Santini: "Lo Stato ha il dovere di proteggere i suoi servitori"

"Dove erano i nuovi reparti operativi, come il GIO e il GIR, durante questa crisi? Possiamo considerarli non pervenuti": questo il commento di Orlando Scocca, segretario regionale del sindacato SINAPPE (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), dopo quanto accaduto nella casa circondariale di Bellizzi Irpino. "Non è solo un problema di direzione o comando, ma una reale emergenza legata alla mancanza di personale e alla gestione dei detenuti pericolosi": ha aggiunto Roberto Santini, segretario generale del SINAPPE. Il sindacato ha chiesto l'intervento urgente del ministro della Giustizia Carlo Nordio per definire un personale in missione per ristabilire l'ordine. "Il carcere di Avellino è una polveriera. - ha aggiunto Santini - La priorità deve essere la sicurezza degli uomini e delle donne in divisa. Lo Stato ha il dovere di proteggere i suoi servitori. Il manuale operativo deve diventare norma applicabile, altrimenti resterà solo un libro da riporre in libreria".