Avellino, tragedia in ospedale del 74enne suicida: la Procura indaga Gli inquirenti stanno cercando tracce per comprendere i motivi del gesto

di Paola Iandolo

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per far luce sulle cause del decesso di un settantaquatrenne di Vallesaccarda che si è tolto la vita impiccandosi nella stanza d'ospedale. L'uomo, privo di vita, è stato ritrovato alle prime luci dell'alba nella stanza del Reparto di Medicina Generale del Moscati di Avellino.

L’allarme è scattato intorno alle sei e venti di questa mattina, durante il consueto giro di medico ed infermieri nelle stanze. Immediata la segnalazione al “112”, da parte del medico di turno del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha comunicato il suicidio del settantaquattrenne residente in provincia e ricoverato di quel reparto. Il paziente era ricoverato in ospedale dal 12 ottobre scorso e si trovava in una stanza insieme ad un altro ammalato non autosufficiente che non si sarebbe accorto di nulla.

Sul posto, immediatamente intervenuti, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Avellino, che su disposizione del pm di turno della Procura di Avellino hanno avviato le indagini. La salma è stata già sottoposta ad esame esterno da parte del medico legale della stessa struttura ospedaliera e trasferita nel Reparto di Tanatologia in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica di Avellino.