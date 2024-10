Caso Bernadeth, suor Paola Masuccio:"Al momento il silenzio è la strada maestra" La madre superiora in linea con il Vescovo Melillo e il vicario Blundo

"Al momento il silenzio è la strada maestra". Sono le uniche parole di suor Maria Paola Masuccio, madre superiora della congregazione dello Spirito Santo, la stessa di cui fa parte suor Bernadeth attualmente agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto pluriaggravato e violenza sulle cose a seguito del provvedimento di fermo notificato dai carabinieri del nucleo operativo di Ariano Irpino dopo la denuncia del vescovo Sergio Melillo sugli ammanchi di oro votivo appartenente a diverse parrocchie della diocesi.

Suor Paola, donna molto stimata per la sua dolce attenzione verso il prossimo, appartenente ad una famiglia semplice e umile di contrada San Liberatore, che conosce bene i sacrifici nella sua terra, le tradizioni e la devozione popolare è profondamente provata e addolorata dopo quanto accaduto proprio nella sua amata Ariano, luogo in cui ha seminato carità e amore la fondatrice della congregazione delle Suore dello Spirito Santo, Serva di Dio Giuseppina Arcucci, verso la beatificazione. "Una realtà ricca di spiritualità e attraversata da un grande carisma: “l’urgenza della carità”, che ci rende donne con lo sguardo sempre attento a chi ci vive accanto"

Le parole del Vescovo Sergio Melillo: "Donna di Dio visse una intensa vita di preghiera, austera con sè stessa, educatrice e madre per tante generazioni di arianesi, promotrice di tante opere a beneficio dei poveri e degli ultimi, si contraddistinse per una carità senza limiti".

Un silenzio quello della madre superiora in linea con il Vescovo Sergio Melillo, il quale dopo aver preso atto degli sviluppi delle indagini, nell’attestare apprezzamento per la professionalità con la quale sono state coordinate, dirette ed eseguite, confida che la giustizia segua il suo corso e sanzioni chi accerterà aver commesso gli illeciti, sicuro che le trasgressioni dei singoli non possono offuscare l’immagine e la missione della chiesa, compresa la congregazione delle suore dello Spirito Santo alla quale confermo la mia stima e la gratitudine".