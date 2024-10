Carcere di Avellino. Sappe: dopo nostre denunce e visita Rubano arrivato il Gom Gruppo Operativo Mobile presso la Casa Circondariale. Guacci: detenuti irrispettosi

Lo scorso 24 ottobre l'onorevole Francesco Maria Rubano ha effettuato una visita ispettiva presso la Casa Circondariale di Avellino a seguito delle segnalazioni e delle denunce del Sappe relative alle gravi criticità e tensioni interne che già da diversi mesi affliggono l'istituto Irpino.

"Lo scenario che si è presentato già dal superamento del primo cancello di sbarramento è stato disastroso. La popolazione detenuta ha sottolienato Tiziana Guacci, Segretario Regionale del Sappe (nella foto con Rubano) - si è presentata anche al cospetto dell'Onorevole irrispettosa e restia al rispetto delle regole.

Subito dopo la visita, rilevate le criticità denunciate a gran voce dal Sappe, l'Onorevole, insieme al Segretario Regionale del Sappe, ha incontrato il Prefetto a cui sono state esposte le gravi criticità che interessano l'istituto Irpino ed il potenziale pregiudizio che può ripercuotersi anche sulla sicurezza sociale dell'intero territorio.

A seguito della visita dell'Onorevole Rubano - ha poi annunciato Guacci - è stato disposto l'invio del Gruppo Operativo Mobile presso la Casa Circondariale di Avellino. L'onorevole è in stretto contatto con i vertici dipartimentali per il monitoraggio ed il controllo delle criticità rilevate e presenterà una relazione dettagliata ai vertici ministeriali. Infine, l'Onorevole ha assicurato - conclude il Segretario Regionale del Sappe -, che l'attenzione sulla situazione del carcere di Bellizzi Irpino resterà alta poiché lo Stato non può permettere che i detenuti mettano in discussione l’autorità delle istituzioni ed il lavoro della polizia penitenziaria".