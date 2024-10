Fontanarosa, la salma di Francesca potrebbe essere rilasciata domani mattina Eseguito un esame esterno sulla salma della piccola Francesca travolta dal cancello

di Paola Iandolo

In mattinata potrebbe essere rilasciata la salma della piccola Francesca D’Arienzo, la bambina di dieci anni travolta dal cancello della sua abitazione ubicata lungo la Nazionale che collega Fontanarosa a Sant’Angelo all’Esca.

L'esame esterno

La Procura di Benevento, che coordina le indagini per far luce sulla morte della piccola, dopo l’esame esterno eseguito dal medico legale potrebbe decidere di non disporre ulteriori accertamenti medico legali. Dunque già nella giornata di domani, il sostituto procuratore Chiara Marcaccio della Procura di Benevento che segue il caso, potrebbe firmare il nulla osta per consentire la celebrazione dei funerali della bimba, trragicamente morta davanti alla sua abitazione.

La ricostruzione

La bambina è morta sabato pomeriggio, poco dopo le 18:30, nel cortile dell'abitazione di famiglia. Inutili i soccorsi. La bambina ha ritportato un grave trauma da schiacciamento. Intanto le indagini dei militari dell’Arma di Mirabella Eclano, immediatamente giunti sul posto, continuano. Da una prima ricostruzione sembra che il cancello sia fuoriuscito dal binario travolgendo la piccola. Cancello che i militari dell’Arma hanno posto sottosequestro dopo averlo rimesso nuovamente in asse. La comunità è sotto choc per quanto avvenuto. Tantissimi si sono stretti ai genitori della piccola, Maria Beatrice e Gerardo, molto stimati e conosciuti a Fontanarosa.