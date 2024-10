Spaccio di droga, operazione all’alba dei carabinieri: decine di arresti Elicotteri e pattuglie in città per eseguire le misure cautelari. 15 gli indagati

Sirene spiegate ed elicotteri che sorvolano la città. Da questa mattina all’alba vasta operazione dei carabinieri che stanno eseguendo misure cautelari. Decine gli uomini in divisa e borghese che stanno operando con perquisizioni ed eseguendo le misure.

In queste ore, nella provincia irpina e in quella di Caserta, i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, nei confronti di quindici soggetti, gravemente indiziati allo stato delle indagini, di “detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti”.

Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di unità del nucleo carabinieri cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano. Il comunicato stampa della procura della repubblica di Avellino, unitamente a un breve contributo video, sarà divulgato alla conclusione delle operazioni