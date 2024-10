Lauro, corteo in memoria di Nunziante Scibelli, vittima innocente della camorra Nunziante Scibelli venne ucciso il 31 ottobre del 1991 per errore dalla camorra lungo via Circuito

di Paola Iandolo

Cerimonia commemorativa a Lauro, in occasione del trentatreesimo anniversario della morte di Nunziante Scibelli, vittima innocente della camorra. L' operaio 26enne, originario di Taurano, in attesa di una bambina, fu barbaramente ucciso in un agguato in una curva di Via Circuito della frazione Ima dai killer del clan Graziano. Nunziante venne scambiato mentre era a bordo della sua Giulietta per l'Alfetta Blindata dei veri obiettivi del commando, due affiliati al clan Cava.

La cerimonia

Dopo un breve corteo degli studenti con un striscione che li invita a "scegliere il coraggio " davanti alla lapide apposta proprio in uno dei tornanti, dopo la tradizionale benedizione del parroco di Lauro Don Vito Cucca, è stata deposta una corona in memoria di NUnziante. Cerimonia che si ripete dal 2028. Presenti alla cerimonia oltre ai rappresentanti del Comune di Lauro, anche il Questore di Avellino Pasquale Picone e le istituzioni scolastiche. Un appuntamento diventato fisso per la comunità del Vallo. Una sorta di giornata della memoria per mantenere vivo il ricordo non solo di Nunziante ma di tutte le vittime innocenti irpine.