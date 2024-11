Incidente sulla strada statale 7 "Appia": 6 veicoli coinvolti Traffico deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto

"Sei veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato lungo la strada statale 7 "Appia", provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 325, tra gli svincoli di Volturara Irpina e Montemarano, in provincia di Avellino. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile": ecco quanto comunicato dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con l'attività immediata per le verifiche e con l'intervento per garantire la viabilità sulla strada statale.