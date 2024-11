Valle Caudina, ancora un incidente mortale: a perdere la vita un 92enne Carlo Barbato 92enne ha avuto un incidente mentre si stava recando a fare la spesa

Ennesimo incidente mortale lungo le strade irpine. E' successo a Roccabascerana, in via Marmora. A perdere la vita Carlo Barbato, 92enne di Pietrastornina. L'anziano si stava recando a fare la spesa, come di consueto. Era a bordo della sua Ford Fiesta quando ha avuto l'incidente. Per cause ancora in corso di accertamento il 92enne ha perso il controllo della sua auto. La vettura dopo una carambola si è perfino ribaltata. Inutili i tentativi di soccorrerlo. Il 92enne è moro sul colpo. Non è escluso che l'anziano abbia avuto un malore mentre era alla guida. Malore che non gli ha dato scampo.

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto anche personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Roccabascerana per chiarire l'esatta dinamica del tragico sinistro.

Ora si attende il via libera del magistrato per liberare la salma e consegnarla ai familiari per il rito funebre.