Emergenza furti: è stato un week end movimentato nell'arianese Bande di malviventi in azione sul territorio

Un'auto rubata e poi ritrovata, una villetta svaligiata, altre abitazioni prese di mira e molti furti tentati. E' stato un fine settimana movimentato nell'arianese.

Bande di ladri, sembrerebbe più di una, con malviventi in qualche caso, come in località Cardito ad Ariano Irpino anche a volto scoperto nelle vicinanze della pasticceria Incontro hanno imperversato sul territorio, su più versanti. E parliamo di un territorio vastissimo, dove davvero nonostante gli sforzi e i controlli serrati delle forze dell'ordine non è impresa facile venirne a capo.

Ladri che hanno seminato terrore anche nei comuni limitrofi. I delinquenti hanno approfittato anche delle abitazioni lasciate momentaneamente incustodite da parte di tante famiglie in visita ai propri cari nei cimiteri.

Un periodo questo da sempre appetibile. I controlli non cesseranno minimamente e le forze dell'ordine così come accaduto anche in questi ultimi episodi, contano molto sulla collaborazione immediata dei cittadini segnalando ogni movimento sospetto a tutte le ore del giorno senza alcuna esitazione al 112 e 113.