Avellino, I componenti della Camera Penale Irpina a Roma Manifestazione tesa ad una riflessione sui limiti di costituzionalità del decreto sicurezza

di Paola Iandolo

Stamattina a Roma l’Unione delle Camere Penali italiane ha organizzato una manifestazione nazionale alla quale hanno preso parte i membri dell’Avvocatura e dell’Accademia per un confronto sul ddl sicurezza, approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, al fine di sollecitare il Parlamento al fine di adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto in modo conforme alla Costituzione Italiana. Presente anche la Camera Penale Irpina.

L'adesione della Camera Penale Irpina

La Camera Penale Irpina, presieduta dall'avvocato Gaetano Aufiero, ha aderito alla astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati in materia penale deliberata dall’Unione delle Camere Penali Italiane che si protrarrà fino a domani, 6 novembre 2024. La motivazione di tale astensione, desumibile nella propria complessità dalla lettura della richiamata delibera, attiene alla inaccettabile penalizzazione a vasto spettro a cui si sta assistendo con il DDL AC 1660-A (“pacchetto sicurezza”), approvato dalla camera dei deputati e che ora sarà esaminato dal Senato, mediante la creazione di nuove fattispecie di reato, nonché la criminalizzazione di condotte che non erano state mai ritenute offensive, ed altresì uno sproporzionato aumento delle sanzioni a tutela univoca dei tutori dell’ordine, l’introduzione di nuove ostatività alla concessione di benefici penitenziari e l’aumento delle prerogative di polizia giudiziaria.