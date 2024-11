Avellino, Aias Noi con Loro: accolta la richiesta di dissequestro dell'immobile Dissequestrata in parte anche la somma di denaro presente sul conto corrente dell'ente

di Paola Iandolo

Avellino - Dissequestrato l'immobile di via Morelli e Silvati. Accolta dai giudici del Collegio del processo cosidetto “Aias” l’istanza depositata dal penalista Nello Pizza nell’interesse di Annamaria Scarinzi, legale rappresentante dell’Associazione Noi con Loro Onlus, per il dissequestro dell’immobile in Via Morelli e Silvati e parzialmente accolta quella relativa al conto corrente già sottoposti a vincolo nei confronti dell’ente.

I provvedimenti

I provvedimenti di sequestro furono emessi dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino nel giugno 2018,nei confronti dell’Associazione Noi con Loro Onlus. Sequestro in via diretta per equivalente, delle somme di 84.327,01 e di 9.246,80 euro, per un importo totale quindi pari a 93.573,81 euro.

Le motivazioni del dissequestro

Alla luce del parere favorevole della Procura di Avellino, il Tribunale del Riesame: “in parziale accoglimento dell’avanzata richiesta, dispone il dissequestro dell’immobile ubicato in Avellino alla Via Morelli e Silvati, nonché la riduzione del vincolo sul conto corrente indicato in parte motiva, alla sola frazione di euro 150.000,00 del relativo saldo attivo” ha disposto il dissequestro. In virtù della presenza sul conto delle somme relative al sequestro, la difesa aveva infatti chiesto che il vincolo sull’immobile fosse revocato dal Tribunale.