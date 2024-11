Scontro tra auto e moto in via Tranesi ad Ariano: centauro in ospedale Il conducende della vettura si è subito attivato nel prestare i primi soccorsi al motociclista

E' sotto osservazione ma fortunatamente non in codice rosso, un 39enne di Taurasi rimasto coinvolto in un incidente in sella alla sua moto Kawasaki ad Ariano Irpino in località Tranesi.

L'impatto fortunatamente non violento, con una mini countryman che a velocità moderata si stava in quel momento immettendo lungo la strada che porta verso via Domenico Russo, direzione panoramica. E' successo tutto in pochi secondi.

Il centauro che indossava il casco è finito sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato, essendo anche medico per prestare i primi soccorsi al giovane, assicurarsi delle sue condizioni e allertare il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare il 39enne al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per essere sottoposto in maniera scrupolosa a tutti gli accertamenti necessari al fine di poter escludere gravi traumi. Dinamica dell'incidente ricostruita dalla polizia municipale intervenuta sul luogo dell'incidente.