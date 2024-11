Mercogliano, prese a bastonate il fratello: processo rinviato a fine novembre L'ingegnere, accusato di tentato omicidio e lesioni, è sottoposto al divieto di dimora in città

di Paola Iandolo

Il processo per Giovanni Matarazzo, l'ingegnere 71enne accusato di aver ferito gravemente il fratello Carmine, medico di base, è stato rinviato al 26 novembre. Rinvio resosi necessario in quanto è stata sollevata una questione di incompatibilità da parte dei componenti del collegio giudicante.

Richiesta di giudizio immediato

Per il 71enne è stata firmata la richiesta di rinvio a giudizio immediato dal Giulio Argenio che – a luglio - condivise la richiesta della Procura di Avellino, avanzata dal pubblico ministero, Vincenzo Russo, all’epoca ancora in servizio presso la gli uffici di piazzale De Marsico. Ricordiamo che Giovanni Matarazzo, difeso dall’avvocato Ennio Napolillo, è sottoposto al divieto di dimora in provincia di Avellino. La persona offesa è difesa dall'avvocato Luigi Petrillo.

La ricostruzione

I due fratelli ebbero una discussione, sfociata poi in unaggressione nel luglio scorso. Il più piccolo dei due fratelli colpì il medico di base con un bastone ripetitamente. Alla base del litigio vecchie ruggini. La vicenda era stata ricostruita dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, in particolare dalla stazione di Mercogliano, anche alla luce delle immagini della videosorveglianza attiva in zona e dalle dichiarazioni della stessa parte offesa. Nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'imputato e nel garage, i carabinieri sequestrarono due bastoni di legno.