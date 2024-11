Avellino, banda di ladri dell'est in fuga spara contro gli abitanti di Picarelli Sull'episodio sono in corso le indagini degli agenti della Questura

In fuga dopo il furto in una villetta non hanno esitato a sparare per intimorire gli abitanti che li inseguivano. Si sta indagando ad Avellino per chiarire quanto avvenuto l'altra notte alla frazione Picarelli. Stando alle testimonianze dei residenti la banda era composta da cinque malviventi con il volto travisato. Sarebbe stato il ritorno dei proprietari dell'abitazione a costringerli alla fuga dopo aver comunque recuperato un bottino consistente.

Mentre fuggivano tra le campagne alla periferia di Avellino hanno esploso un colpo di arma da fuoco, probabilmente con una scacciacani.

Dalle indagini della polizia, anche sulla base delle testimonianze dei residenti, non viene escluso che ad agire siano stati malviventi provenienti dall’Est Europa.