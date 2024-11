Avellino, la donna minacciata assieme ai figli: "Mi diceva tante cose orribili" A ricostruire gli attimi di terrore la donna che insieme ai figli si è chiusa in camera

di Paola Iandolo

"Mi diceva tante cose brutte, non è la prima volta che mi capita una cosa del genere, anche il mio ex marito era un violento". A ricostruire gli attimi di terrore vissuti insieme ai suoi figli la donna senegalese, residente in via Circumvallazione, arrivata in Italia da diversi anni. "Sono stata costretta a chiudermi in camera e a chiedere aiuto. Ho sentito che stava tentando di aprire la porta e mi diceva tante cose orribili". La donna dice che non era mai successo prima con il nuovo compagno la picchiasse. "Ma ieri è cambiato, mi ha picchiato e minacciato per una lite banalissima. Non sono fortunata perchè anche il mio ex marito era un violento".

L'episodio violento

Una notte di terrore vissuta in via Circumvallazione. I vigili del fuoco hanno fatto appena in tempo a portare fuori i bambini di 12, 9 e 4 anni prima che l'uomo - in preda ai fumi dell'alcool - aprisse la porta della camera dove si erano rifugiati. Armato di coltello ha minacciato la compagna e i suoi tre figli che si sono rifugiati sul balcone per chiedere aiuto. Tragedia evitata grazie al pronto intervento di Polizia e Vigili del Fuoco che hanno bloccato il compagno della donna, 35enne extracomunitario portandolo in questura. Per l'uomo è scattato il foglio di via obbligatorio e l'allontanamento dalla casa familiare.