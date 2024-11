Mancanza d'acqua nelle case, famiglie impossibilitate a riscaldarsi: è assurdo Dramma nel dramma ad Ariano. L'indignazione della gente

Termosifoni spenti nelle case a causa della mancanza d'acqua andata via già dal primo pomeriggio e anziani come se non bastasse costretti a subire anche al freddo.

L'indignazione di una donna da Ariano Irpino: "Un'anziana dimessa dall'ospedale è tornata a casa con i rubinetti a secco e senza la possibilità di poter attivare la caldaia. Non ce la facciamo davvero più e quando le temperature saranno ancora più rigide, ditemi voi come dobbiamo fare?

Mi sono rivolta personalmente anche al sindaco per lamentare questa grave situazione. Mi è stato risposto che i sindaci non ne possono più di fronte a questa situazione e hanno le mani legate".

Da qui l'appello urgente al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ad intervenire al più presto.

"Non bastava l'acqua ora ci tolgono anche il fuoco. E' una situazione davvero assurda e non più tollerabile".