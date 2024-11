Ariano: mamma e bimbi si trovano di fronte due malviventi in camera da letto Paura all'alba per una giovane donna insieme ai suoi piccoli di 5 anni e 18 mesi

Era nella camera da letto con la sua bimba di 5 anni e l'altro figlioletto di 18 mesi, quando improvvisamente ha aperto gli occhi, dopo aver udito dei rumori, ritrovandosi con due malviventi in casa. Sembrava un sogno ma invece è ciò che si è verificato realmente in lacalità Casavetere-Montecifo, nella vallata di Valleluogo ad Ariano Irpino.

La donna spaventata, ha avuto sangue freddo, fingendo di dormire. I due individui invece dopo aver rinunciato al colpo, si sono allontanati velocemente lungo le strade della palazzina composta di quattro piani. Erano le 5.45 circa. Suo marito fuori per lavoro sarebbe ritornato dopo le 7. Il tragitto è stato: salotto, cucina e camera dal letto senza alcun segno di effrazione alla porta d'ingresso. Sul posto i carabinieri per avviare le relative indagini.

Un episodio preoccupante che ha messo in allarme l'intera contrada, dopo i precedenti episodi avvenuti a Trimonti, Frolice e sembrerebbe anche in zona Sant'Antonio nei pressi del cimitero.

La speranza è che possa partire al più presto il dispositivo di video sorveglianza in città oltre ad una maggiore presenza di forze dell'ordine, in un territodio vastissimo, tra i più estesi in Italia.