Ancora un assalto ad un bancomat in Irpinia: li stanno distruggendo tutti La notte scorsa è stata la volta di Calitri

Non c'è tregua, li stanno distruggendo tutti. La banda dell'esplosivo è tornata a colpire in Irpinia a distanza di poco tempo dall'ultimo assalto avvenuto, sempre in piena notte a Calabritto, solo giovedì scorso. Nel mirino dei malviventi, provenienti sicuramente da fuori regione, banche e uffici postali.

Stessa tecnica e dinamica e probabilmente stesso commando quello entrato in azione la notte appena trascorsa.

Intorno alle ore 4:30 circa, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat della Biper di Calitri. Il danno è ancora da quantificare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Accertamenti in corso, con il supporto degli artificieri.

Abitazioni svaligiate ovuque, furti mirati di auto ad Ariano, tabacchi, bancomat e postamat devastati. L'Irpinia è sotto scacco della criminalità.

C'è bisogno di un potenziamento urgente e consiste delle forze dell'ordine soprattutto nelle ore serali e notturne. Non c'è più tempo da perdere. Viene rivolto un appello urgente al prefetto di Avellino Rossana Riflesso e al ministro dell'interno Matteo Piantedosi.