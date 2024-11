Salgono a due le auto rubate ad Ariano: rabbia e indignazione della gente I due colpi avvenuti in piazza Mazzini e nel rione Martiri

Salgono a due le fiat panda rubate ad Ariano Irpino nelle ultime ore, probabilmente nella stessa notte. La scoperta del secondo furto è avvenuta solo nella serata di ieri, nel parcheggio di piazza Mazzini. Era parcheggiata in un piazzale come così come accaduto nel rione Martiri, zona Perazzo. Due auto appartenenti a rispettive donne.

Non si esclude che i malviventi, giunti probabilmente da fuori provincia con altri complici, abbiano trafugato prima la vettura in sosta in piazza Mazzini, zona Pasteni luogo frequentato dalla movida, sempre movimentato sia di giorno che di notte e con la stessa auto si siano poi diretti nel rione Martiri.

Indagini sono corso da parte delle forze dell'ordine, ma l'amarezza è tanta da parte della gente che chiede maggiori controlli e un potenziamento di uomini e mezzi sul territorio soprattutto nelle ore serale e notturne. E' di qualche ora fa, la notte scorsa, l'ultimo assalto ad un bancomat a Calitri. Situazione diventata davvero preoccupante.