"Strazio e sgomento per un altro giovanissimo figlio della nostra terra" Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Grottaminarda per la morte del 18enne di Mirabella

Il sindaco Marcantonio Spera, l'amministrazione ed il consiglio comunale di Grottaminarda esprimono profondo dolore per la tragica morte del giovane studente di Mirabella Eclano in un incidente stradale sulla Provinciale 57.

"Strazio e sgomento per un altro giovanissimo figlio della nostra terra che ci lascia in maniera drammatica aumentando il numero di vittime della strada. Giungano alla famiglia del ragazzo e all'intera comunità di Mirabella sentimenti di vicinanza e cordoglio".

Era da poco uscito da scuola il giovane. Per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo della moto che conduceva, schiantandosi poi contro il guardrail.

Soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Ariano Irpino, è purtroppo deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

E' l'ennesima giovane vita spezzata in moto sulle strade irpinie soprattutto nella Valle del Calore. Un elenco lunghissimo, da brividi negli ultimi anni di ragazzi che purtroppo non hanno fatto più ritorno a casa dalle loro famiglie.

In serata la procura di Benevento che conduce l'inchiesta, dopo gli accertamenti medico legali eseguiti nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino ha provveduto a restituire la salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali.