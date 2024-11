"Le foto di mio padre morto buttate a terra, un colpo al cuore: ho tanta rabbia" Famiglia da sei mesi in ostaggio dei ladri a Vallati: "Hanno offeso la nostra dignità"

"Le foto di mio padre morto solo lo scorso anno buttate a terra con violenza, tanti ricordi di mia moglie, zio e nipoti calpestati e spazzati via da persone senza scrupoli. Hanno offeso la mia dignità. E' veramente vergognoso quello che sta accadendo nell'indifferenza più totale".

A parlare è Rocco Giannetta di Vallata, ma residente con la sua famiglia a Sorrento: "Tornare nella mia amata terra dopo una vita di sacrifici e trovare questo scempio è davvero un colpo al cuore. Non è giusto. In sei mesi io e la mia famiglia abbiamo subito in via Maggiano 99 a Vallata, ben tre furti nelle nostre abitazioni. La prima incursione a maggio, la seconda ad agosto e la terza domenica scorsa. Hanno portato via persino la stufa che mia madre utilizzava per riscaldarsi.

Amo l'Irpinia, nota come la terra dei lupi, mai avrei immaginato una fine simile. Che cosa devono portarci via ancora? Popolazioni generose destinate a scomparire. Vi chiediamo solo di non abbandonarci, grazie per averci dato voce".

L'area presa di mira si trova a ridosso del casello autostradale di Vallata nell'area Pip. Ma non sono stati solo questi i furti messi in atto. Malviventi, sempre nella baronia, sono entrati nelle case svegliando la gente nel sonno.

"Mi rivolgo al prefetto di Avellino Rossana Riflesso - conclude Giannetta - aiutateci, fermiamo queste bande criminali. Siamo da tempo ostaggio della criminalità. Alle istituzioni, chiediamo di non lasciarci soli".