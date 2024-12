Ariano, botte in discoteca: giovane ferito finisce in ospedale Indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto con tre pattuglie

Un giovane finito in ospedale al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi ed altri rimasti feriti fortunatamente non gravi. Una lite in discoteca che poteva avere risvolti ancora più gravi quella avvenuta ad Ariano Irpino.

I fatti si sono verificati all'interno della struttura di via Cardito durante la notte. Ignoti avrebbero aggredito, non si sa per quali motivi, una comitiva di Fontanarosa giunta in discoteca per trascorrere una serata in musica. Ci sono volute più di due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, per riportare la calma.

Un grave episodio di mala gioventù sul quale stanno ora facendo piena luce i carabinieri guidati dal capitano Ludovica Arrabito.