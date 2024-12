La banda delle scuole torna in azione: rubati i computer del Guarini a Solofra Indagano i carabinieri

Torna in azione la banda delle scuole. Questa notte è stato perpetrato un furto presso l'Istituto Comprensivo F. Guarini di Solofra. I ladri sono entrati nel plesso forzando una porta e hanno asportato alcuni computer. Sono in corso accertamenti per valutare i danni causati dall'episodio. Sul posto sono intervenuti I Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Le attività scolastiche si stanno svolgendo regolarmente.