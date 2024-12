Controlli straordinari dei carabinieri: denunce e sequestri di droga Da Montella a Cassano Irpino, Voltura e Lioni

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive impartite dal Prefetto Rossana Riflesso, ha condotto un servizio straordinario di controllo preventivo del territorio.

L’operazione, che ha visto l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha interessato sia le principali arterie stradali, con particolare attenzione alla SS 7 Appia (nota come Ofantina bis), sia il centro abitato.

Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno contestato una decina violazioni al Codice della Strada, ritirato un documento di guida scaduto e denunciati in stato di libertà due soggetti di Lioni. Uno dei due, sorpreso alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente, era già stato sanzionato per la stessa violazione negli ultimi due anni. La convivente dell’uomo è stata denunciata per avergli affidato il veicolo.

Durante una partita di calcio dilettantistico presso lo stadio “Basile”, un 20enne di Volturara Irpina è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Il giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, infastidiva gli altri spettatori e avrebbe potuto causare disordini.

In controlli separati, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Avellino come assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere state trovate in possesso di droghe di vario tipo:

un 40enne, gestore di un bar a Montella, è stato trovato con due involucri contenenti complessivamente 1,5 grammi di cocaina;

un 40enne tossicodipendente di Cassano Irpino, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con due siringhe pronte per l’iniezione di eroina;

un 30enne di Avellino è stato fermato con uno spinello già confezionato e circa un grammo di hashish.