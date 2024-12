Ariano, acqua inquinata: monitoraggio dei pozzi neri nelle contrade incriminate Proseguono i lavori di scavo lungo la statale 90 della puglie. E' corsa contro il tempo

Proseguono i lavori di scavo lungo la statale 90 delle puglie a Cardito, nei pressi del bivio di Serra per la sostituzione di circa 300 metri di rete idrica. Intervento resosi necessario a seguito della contaminazione dell'acqua, che ha spinto il sindaco Enrico Franza ad emanare un'ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile al fine di salvaguardare la salute pubblica.

Contrade coinvolte Serra di sopra e di sotto, Santa Barbara, Bagnara e Foresta. I lavori sono stati finanziati dal comune e vengono eseguiti di concerto con l'alto calore. Si tratta di un intervento necessario ma non risolutivo. E' importante individuare la vera causa delle infiltrazioni di sostanze fecali nella rete idrica, le cui responsabilità potrebbero essere anche di privati.

E' in atto in contemporanea un monitoraggio dei pozzi neri presenti nella zona, alcuni dei quali potrebbero essere perdenti. Una pessima abitudine che riguarda anche altre contrade del tricolle.

E intanto si è in attesa dei risultati delle analisi che i cittadini ha fatto eseguire a proprie spese all'acqua che fuoriesce dalla fontana di Santa Barbara al fine di accertarne la salubrità. Notevoli i disagi per le famiglie che risiedono in queste zone, costrette a non poter utilizzare l'acqua che esce dai rubinetti. La speranza è che prima di Natale possa esserci una svolta in questa brutta storia.